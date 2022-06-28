Şanlıurfa Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde çalışan acil servis doktorunu, hasta yakını darbetti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşanan olayda, özel bir tıp merkezinin acil servisinde çalışan doktor Şeyhmus Baraş, hasta ile ilgili işlem yaptığı sırada iddiaya göre sistemde sorun yaşandı.

Doktorun hastaya hata yaşandığını söylemesi üzerine konuya müdahil olan başka bir şahıs, doktora saldırdı. Saldırganın yakınları da doktoru darbetmeye başladı.

Doktor, yumruk ve tekmelerden kaçarak kurtuldu

Yumruk ve tekmelerden kaçan doktor, yönetim odasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının engellemeye çalıştığı darp anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Koridor boyunca darbedildi

Görüntülerde; bilgi işlem masasına giden doktorun, sistemde yaşanan sorunun neden kaynakladığını sorduktan sonra acil servis bölümüne gittiği ve saldırıya uğradıktan sonra yönetim odasına doğru gitmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerin devamında ise yumrukların hedefi olan doktoru korumaya çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun çabasının olduğu gözlendi.

Şanlıurfa'da hasta yakını, doktora saldırdı VİDEO

Gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı

İHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan doktor ise darp raporu alıp, zanlılardan şikayetçi olurken olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Doktor şikayetçi oldu

Saldırı anını anlatan Doktor Şeyhmus Baraş, 6 aydır tıp merkezinde pratisyen hekim olarak çalıştığını belirterek, “Dün saat 10.00’da SGK tarafından sistemimizin kapatılmasını bahane gösterip hiç muayene etmediğim, daha önce hiç görmediğim, bana başvurmayan bir hasta tarafından darp girişiminde bulunuldu. Hasta ile karşılaştığımızdan andan itibaren bana saygısızca küfürler ve tehditler yağdırdı, üzerime saldırdı. Sonra devamında ise hastanın kardeşleri ve ağabeyleri, 5-6 kişi olarak toplanıp beni hastanenin önünde ve iç kısmında sopa ve yumruklarla yere yatırarak darbettiler. Bu olaydan sonra şahıslardan 3 tanesi gözaltına alındı. Kendilerinden şikayetçi oldum, durumun da takipçisiyim. Kaburgalarımda çatlaklar var. Nefes alıp verirken batma oluyor. Yüzümde şişlikler var. Sırtımda ve kolumda darp izleri var. Şahıslardan şikayetçiyim. Bu durumun yeni çıkan sağlıkta şiddet yasasının ne kadar işleyeceğini ben ve Şanlıurfa Tabip Odası olarak arkasında duracağız, izleyeceğiz.” şeklinde konuştu. Şanlıurfa Tabip Odasından tepki Şanlıurfa Tabip Odası, doktorun darbedilmesini kınayarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde çalışan acil hekimi meslektaşımız SGK sisteminin hata vermesi nedeniyle sinirlenen bir kişinin konuyla alakası olmamasına rağmen saldırısına uğramış, sonrasında da saldırganın yakınları tarafından linç edilerek başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler almıştır. Sağlıkta şiddet olayları, çıkan yetersiz yasaların ve cezasızlığın sonucu olarak tırmanarak devam ediyor. Sağlık Bakanlığı her açıklamasında algı oluşturarak yeterli düzenleme yapıldığını iddia etmektedir. Madem düzenleme yapıldı ise şiddete karşı cezasızlık neden devam etmektedir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, beklentilerimize karşılık gelecek bir düzenleme yapmamıştır. Savcılara ve hakimlere çağrımızdır, toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.