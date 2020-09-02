Şanlıurfa’da havale geçiren kız çocuğunu çöp kamyonu hastaneye yetiştirdi

Küçük kızın annesinin yardım çağrısına, o esnada sokakta çöp toplayan Eyyübiye Belediyesi temizlik görevlileri yetişti.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çöp toplayan temizlik görevlileri, bir annenin kucağındaki küçük kızıyla sokakta yardım çığlığını duydu.

İşlerini bırakarak, anne ve kızının yardımına koşan görevliler, küçük kızın havale geçirdiğini fark etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansı beklemenin, küçük kız için tehlikeli olabileceğini düşünen işçiler, anne ve kızını çöp kamyonu ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Annesinin kucağında acil servise götürülen küçük kız, tedaviye alındı.

Havale geçiren küçük kızı hastaneye çöp kamyonu yetiştirdi İZLE

‘VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK’

Küçük kızı hastaneye yetiştiren işçilerden çöp kamyonunun şoförü Eyyüp Yıldız, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.