Şanlıurfa'da işyerine silahlı saldırı: 5 yaralı

İHA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine silahla rastgele ateş açtı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Açılan ateş sonucu işyerinde bulunan Hamza Ç., İbrahim Ç., Mehmet Emin Ç., Erol A. ile Fırat Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6 kişi gözaltında
Olay yerinde inceleme yapan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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