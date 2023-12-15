Şanlıurfa'da işyerine silahlı saldırı: 5 yaralı
İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine silahla rastgele ateş açtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Açılan ateş sonucu işyerinde bulunan Hamza Ç., İbrahim Ç., Mehmet Emin Ç., Erol A. ile Fırat Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

6 kişi gözaltında

Olay yerinde inceleme yapan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)