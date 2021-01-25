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    Şanlıurfa'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

    Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 25.01.2021 - 00:27
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    Şanlıurfa'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköprü ilçesi, Eyyübiye ilçesi ile Siverek ilçesi kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisi aldı.

    4 KİŞİ YAKALANDI

    Jandarmayla birlikte bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi avlanırken yakaladı.

    Şahısların yanında bulunan 2 adet av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bir kuşa el konuldu. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

    Şanlıurfa da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı #1

    Şanlıurfa da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı #2

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