Şanlıurfa'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı
Şanlıurfa’da kaçak avlanan 4 kişi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
- İHA
- 25.01.2021 - 00:27
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköprü ilçesi, Eyyübiye ilçesi ile Siverek ilçesi kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisi aldı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Jandarmayla birlikte bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi avlanırken yakaladı.
Şahısların yanında bulunan 2 adet av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bir kuşa el konuldu. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.