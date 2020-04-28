Şanlıurfa’da kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu

Viranşehir ilçesinde yolun kenarındaki kayaları düzelten operatör, kepçeyle birlikte 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Su göletine devrilen kepçenin operatörü inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal Mahallesi’nde Erdal Zencirci isimli şahıs, paletli kepçeyle yolun kenarındaki kayaları düzeltmeye çalıştı.

Kayaları yerinden oynatan operatör, kepçenin bir anda kaymasıyla yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

SU GÖLETİNE DÜŞTÜ

Kameraya yansıyan görüntülerde takla atan kepçe uçurumun dibindeki su göletine düştü.

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu İZLE

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kepçenin devrilmesiyle birlikte çevredekiler, büyük bir panik yaşadı. Olay yerindeki yakınları operatörü kurtarmak için kayalıklardan aşağı indi. Operatör devrilen kepçenin altından kendi imkanlarıyla çıktı. Yüreklerin ağızlara geldiği olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.