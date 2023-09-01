Şanlıurfa'da komşusunu tehdit eden kadının evinden el bombası çıktı

İHA
Şanlıurfa'da komşuyla kavga eden kadın tutuklandı..
Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede komşular arasında kavga çıktı.
Kavga sonrası R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.
Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu.
Evinde 2 el bombası çıkan kadın tutuklandı
Polis R.Ş’nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.
R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.