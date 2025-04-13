Şanlıurfa'da köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden genç kıza veda

Sokak köpeği sorunu can almaya devam ediyor...

Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya’nın cenazesi, memleketi Şırnak’ın Silopi ilçesine getirildi.

Cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Törenin ardından Özkaya’nın cenazesi Karşıyaka Mahallesi’nde gözyaşlarıyla defnedildi.

‘GENCECİK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, YETER ARTIK’

Sevda’nın amcası Arafat Cin, yeğeninin çok sevilen, dürüst ve efendi biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Gece saat 00.30'da haberi aldık, hemen Urfa’ya gittik. Savcı otopsi yaptıktan sonra cenazeyi alıp geldik. Çok acı bir olay yaşadık. Lokantadan çıktıktan hemen sonra köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerden kaçarken kendini caddeye atıyor ve hızla gelen araç çarpıyor.



Gencecik bir üniversite öğrencisi, hayalleri olan bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Hayvanları seven insanlar, bu kadar insanı da seviyor mu acaba? Bu sokak köpeklerine hala bir çözüm bulunmaması, sistemin bu konuda yetersiz kalması bizi kahrediyor. Daha önce Yüksekova’da, Konya’da yaşandı, şimdi Urfa’da. Ne zaman birilerinin yüzü kızaracak? Gencecik çocuklar ölüyor. Yeter artık, bıktık.