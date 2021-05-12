Euro
10.1982
0.23%
Dolar
8.4419
0.27%
Altın
492.48
0.19%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
431.027
-9.19%
EXEN Coin
37.46
5.19%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

    Şanlıurfa'da polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 19:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan Türkiye’ye giriş- çıkış yapanların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    7 Mayıs günü düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı VİDEO

    Şanlıurfa da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı #1

    Şanlıurfa da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı #2

    Şanlıurfa da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir