Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
- DHA
- 12.05.2021 - 19:31
- Güncelleme : 12.05.2021 - 19:51
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan Türkiye’ye giriş- çıkış yapanların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
7 Mayıs günü düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı VİDEO