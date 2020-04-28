Şanlıurfa'da PKK'ya ait silah ve bombalar bulundu
Jandarma ekiplerince, Suriye sınırına yakın bir noktada terör örgütü PKK'nın eylem için gizlediği silah ve bombalar ele geçirildi.
- DHA
- 28.04.2020 - 16:24
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin kaçak yollarla patlayıcı ve mühimmat getirip eylem yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada, sınırdan geçirilen patlayıcı ve silahların arazide gizlendiği belirlendi.
TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE BOMBALAR BULUNDU
Sınır hattındaki Küçük Naneli Mahallesi kırsalındaki taşlık arazide yapılan aramada; 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, şarjörler ile 8 el bombası ele geçirdi.
Jandarma, silah ve bombaları gizleyen teröristlerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.