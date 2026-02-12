Şanlıurfa'da sosyal medya paylaşımına 1 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve Atatürk aleyhine işlenen suçlara yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen C.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, BİR KİŞİYE ADLİ KONTROL UYGULANDI

Ekipler ayrıca, sosyal medya platformunda paylaşılan ve Türk bayrağı ile İstiklal Marşı’nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait videoyu övücü nitelikte yayımladığı tespit edilen K.T.’yi de yakaladı.

Şüpheli C.K.'nın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirildi.

Adli işlemleri tamamlanan C.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken K.T. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.