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    Şanlıurfa'da suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı

    Şanlıurfa'da işlediği 20 hırsızlık suçu nedeniyle 11 yıldır aranan kadın, emniyet tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 17:44
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    Şanlıurfa'da suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, 20 ayrı hırsızlık suçuna karışan ve 11 yıldır aranan Gülistan B. İsimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

    POLİS KALDIĞI EVE BASKIN YAPTI

    Çalışmalar sonunda suç makinesi kadının Buhara Mahallesindeki bir adreste olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şafak vakti söz konusu adrese operasyon düzenleyerek kadını yakalamayı başardı.

    12 YIL CEZASI OLAN KADIN, CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Gözaltına alınan kadın, 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu için cezaevine teslim edildi.

    EVDEN TABANCA, FİŞEK VE POMPALI TÜFEK ÇIKTI

    Kadının kaldığı evde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatız tabanca ile tabancaya ait 56 adet fişek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı #1

    Şanlıurfa da suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı #2

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