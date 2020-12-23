Şanlıurfa'da telefonun içinden eroin çıktı
Şanlıurfa'da cep telefonu batarya kısmına gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
- DHA
- 23.12.2020 - 15:57
- Güncelleme : 23.12.2020 - 16:34
Şanlıurfa polisi uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
'Torbacı' diye tanımlanan satıcılara yönelik yürütülen çalışmada polis ekipleri, A.Y. isimli kişiden şüphelenerek üst araması yaptı.
Şüphelinin elindeki cep telefonunu alarak inceleyen polis, telefonun arka kısmındaki batarya bölümüne gizlenmiş 50 gram eroini ele geçirdi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Eroine el koyan polis, A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan polisin yaptığı denetimde 3'ü kurusıkı, 4 tabanca ele geçirildi.
Şanlıurfa'da telefonun içinde eroin çıktı ViDEO