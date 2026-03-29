Şanlıurfa'da zincirleme kazada 5 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da asfalt malzemesi yüklü tanker ile iki otomobilin karıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu üzerindeki Yuvacık Mahallesi yakınlarında sürücülerin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil ile asfalt malzemesi yüklü tanker çarpıştı.
Bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 yaşındaki Yezen Musağli, kazada hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
KAZAYA KARIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANI YARALILARA MÜDAHALE ETTİ
Yaralılara ilk müdahaleyi yine aynı kazaya karışan sağlık çalışanı Güler S. yaptı.
Kazada yaralanan yabancı uyruklu Muhammed Nur M., Rıdna M., Retal Nur M. ile Türkan S., bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazada hayatını kaybeden Yezen Musağli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.