Şanlıurfa'daki okulun bahçesi yenilendi, çehresi değişti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Şanlıurfa ziyaretinde, eksiklerinin giderilmesi yönünde talimat verdiği Halilurrahman Ortaokulu'nun duvarı ve bahçesi 15 günde yenilendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ocak'ta Şanlıurfa’da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılıp, ardından Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesine çıktı.

BAKIMSIZ BAHÇE BAKAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Çocukların etrafını sardığı Özer, bahçenin bakımsız durumu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yerel görevlilere ve okul müdürüne çıkışan Özer, ne iş yaptıklarını ve bu bahçelerle neden ilgilenmediklerini sordu.

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“SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ”

Özer, okul müdürünü, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz?” ifadeleriyle fırçaladı.

“GEZDİRMEDİĞİNİZ OKULLAR NE DURUMDA”

Daha sonsa Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a dönen Özer, “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki gösterdi.

Bakan Özer’in fırçası, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

Bazı öğretmenler, “çocukların gözü önünde yapılır mı?” diyerek Bakan Özer’i eleştirdi.

HEMEN EKİP YOLLADI

Şanlıurfa gezisi sonrası Bakan Özer, Ankara'ya döndü ve 1 bakan yardımcısı ile 6 genel müdürünü Şanlıurfa’ya gönderdi.

Ekibin incelemesinin ardından okulda tadilat başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Yatırım İzlem ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından okul bahçesinin zeminine silim yapılıp epoksi astarı çekildi.

OKULUN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Bahçeye futbol ve basketbol sahası yapılıp, voleybol direkleri kuruldu.

Duvarı yenilenen okula, banklar ve kameriyeler de konuldu.

Çehresi yenilenen okulun öğrencileri, duyarlılığından dolayı Bakan Özer'e teşekkür etti.