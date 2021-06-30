Herkesin gözleri önünde yavru bozayı, keçilere saldırdı. Ayının keçilere saldırı anı cep telefonuyla anbean kaydedilirken, keçilerden biri inadı sayesinde kurtuldu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle’de, parkta otlayan keçilere bozayı saldırdı.

Vatandaşların gözleri önünde keçilere saldıran ayı, mahallede panik havası yarattı.

KEÇİNİN İNADI TUTTU

Parkta ayının saldırdığı keçiler bir köşeye sıkışırken, ayının kovaladığı başka bir keçi ise ayının saldırısını boynuzla engelledi.

İnadı tutan keçi, yavru ayıyı her hamlesinde hüsrana uğrattı.

Sarıkamış’ta keçilere saldıran ayı ViDEO

O ANLARI KAYDETTİLER

Vatandaşların da sürekli bağırarak ayıyı korkutması, keçinin hayatta kalmasını sağladı. Koşarak vatandaşların yanına gelen keçi, park dışına çıkarıldı.

Sarıkamış’ta ayının keçilere saldırısı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.