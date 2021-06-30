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    Sarıkamış’ta keçilere saldıran ayı

    Herkesin gözleri önünde yavru bozayı, keçilere saldırdı. Ayının keçilere saldırı anı cep telefonuyla anbean kaydedilirken, keçilerden biri inadı sayesinde kurtuldu.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 07:46
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 09:05
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    Sarıkamış’ta keçilere saldıran ayı

    Kars’ın Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle’de, parkta otlayan keçilere bozayı saldırdı.

    Vatandaşların gözleri önünde keçilere saldıran ayı, mahallede panik havası yarattı.

    KEÇİNİN İNADI TUTTU

    Parkta ayının saldırdığı keçiler bir köşeye sıkışırken, ayının kovaladığı başka bir keçi ise ayının saldırısını boynuzla engelledi.

    İnadı tutan keçi, yavru ayıyı her hamlesinde hüsrana uğrattı.

    Sarıkamış’ta keçilere saldıran ayı ViDEO

    O ANLARI KAYDETTİLER

    Vatandaşların da sürekli bağırarak ayıyı korkutması, keçinin hayatta kalmasını sağladı. Koşarak vatandaşların yanına gelen keçi, park dışına çıkarıldı.

    Sarıkamış’ta ayının keçilere saldırısı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Sarıkamış’ta keçilere saldıran ayı #1

    Sarıkamış’ta keçilere saldıran ayı #2

    Sarıkamış’ta keçilere saldıran ayı #3

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