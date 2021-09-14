Sarıyer’de İSKİ borusunun patlaması sonucu ana cadde üzerinde çökme meydana gelirken, cadde trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yolun altından geçen İSKİ borusu patladı.

YOL ÇÖKTÜ

Patlamanın ardından, yol çökmeye başladı. Bir süre sonra yolun bir bölümü tamamen çökerken, patlayan borudan çıkan sular yükselmeye başladı.

Vatandaşların, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Çökmenin yaşandığı yere gelen ekipler yol güvenliğinin alınmasının ardından çalışmalarına başladı.

Sarıyer’de su borusu patladı, ana cadde çöktü VİDEO









"KAZA OLUR DİYE KORKTUK"

Çökmenin yaşandığı anlarda balık tuttuğunu söyleyen Mustafa Kurum, “Biz burada balık tutuyorduk, yolda bir çökme oldu. Yavaş yavaş aşağıya doğru büyümeye başlayınca biz de polisi aradık. Polis geldi, onlar da belediyeye telefon etti. Kaza olur diye korktuk, araçlar geçiyordu. O an trafikte fazla araç olmadığından fazla bir şey yaşanmadı. Biz de dubaları koyarak önlemimizi aldık. Su patlamış herhalde ve çökme yapmış. Çalışmalar devam ediyor. Önlemleri aldılar ve kazıyorlar” dedi.



Belediye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken olası kazaların yaşanmaması için yol tek taraflı trafiğe kapatıldı.



