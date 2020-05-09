Trabzon'da 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün mezarına giden anne, "Yarın anneler günü Eren, çiçeğini bekliyorum." diyerek gözyaşı döktü.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırının ardından 3 yıl geçti.

EREN'E 'ANNELER GÜNÜ' ZİYARETİ

Eren'siz 3'üncü Anneler Günü'ne giren Ayşe Bülbül, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Anne Ayşe Bülbül, oğlunun mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü.

"HARÇLIĞI OLMADIĞI İÇİN ÇİÇEK ALIP GETİREMEZDİ"

Şehit oğlunun daha önce kendisine ormandan topladığı çiçekleri getirdiğini anlatan anne Ayşe Bülbül şunları söyledi:

"Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi. Ya çimenlerden ya da ormandan açan çiçeklerden toplar bana getirirdi. Bana 'anneler günün kutlu olsun' derdi. Kurban olsun annen. Bu özel günlerde burukluk oluyor içimde. Acılı yavrum. 3 yıldır aynı acıların içine gömülmüş duruyorum.

Şehit Eren'in annesinden, anneler gününde ağıt

"EREN ELİNDE ÇİÇEKLE GELECEK O GÜNÜ BEKLİYORUM"

Hala inanamıyorum. Yarın Eren elinde çiçekle kapıdan içeri girecek 'Anneler günün kutlu olsun' diyecek diye o günü bekliyorum. Umutlarımla kalıyorum. Vatan, bayrak ve toprak sağ olsun. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sadece acılı anne ben değilim. Nice Erenler şehit düştü. O annelerinde Anneler Günü'nü kutlarım. Ellerinden öpüyorum"





"BEKLEYECEĞİM SENİ OĞLUM"

Anne Ayşe Bülbül, oğlunun kabri başında ağıt yakarak, "Eren bekleyeceğim seni oğlum, çimenlerden topla çiçeklerimi, okuldan gelirken bana getir. Getirmesen ben geleceğim. Hayallerinde kaldım oğlum. Annen kurban olsun yüzüne" diyerek gözyaşı döktü.



