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    Şehit Hasan Cevher'in naaşı İstanbul'a getirildi

    Görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucunda şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in naaşı İstanbul'a ulaştı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 06:51
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 06:55
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    Şehit Hasan Cevher'in naaşı İstanbul'a getirildi

    Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından vurularak hastanede yaşamını yitirmişti.

    Hakkari'de yapılan ilk törenin ardından, Şehit Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

    ŞEHİDİN CENAZESİ FATİH CAMİİ'NDEN KALKACAK

    Törende duaların okunması ile Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bırakıldı. Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in naaşının bulunduğu uçak, sabahın erken saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Cenazesi ambulansa konulan şehit Hasan Cevher'in naaşı Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin Fatih Camii'nden öğle namazına müteakiben kaldırılacağı belirtildi.

    Şehit Hasan Cevher in naaşı İstanbul a getirildi #1

    Şehit Hasan Cevher in naaşı İstanbul a getirildi #2

    Şehit Hasan Cevher in naaşı İstanbul a getirildi #3


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