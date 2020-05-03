- En Son Haber
- İç Haber
- Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Fidan,son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
- DHA
- 03.05.2020 - 16:26
Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi memleketi Aksaray'a getirildi.
DEFNEDİLDİ
Şehidin cenazesi ilk olarak baba ocağına getirilip helallik alındı. Anne Elmas Fidan, ''Kuzum hakkını helal et'' diyerek ağladı.
Fidan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.
BAKAN SOYLU DA TÖRENE KATILDI
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve koronavirüs tedbiri nedeniyle yaklaşık 80 kişi yer aldı.