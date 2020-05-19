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    Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

    Kars'ta şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.
    • AA
    • 19.05.2020 - 18:49
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    Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

    Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Isparta'ya getirildi.

    Isparta Süleyman Demirel Havalimana getirilen Türk bayrağına sarılı şehit Çiftçi'nin naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

    Daha sonra buradan alınan şehidin naaşı, törenin düzenleneceği Isparta Valiliği önüne getirildi.

    Törende şehidin annesi Hayriye, babası Mehmet Emin, eşi Secaat, kardeşi Feyza ve 1,5 yaşındaki minik oğlu Mete Çiftçi de hazır bulundu.

    BAKAN SOYLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

    MASKE VE ELDİVEN DAĞITILDI

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan cenaze töreninde, sosyal mesafe kuralına uyulmasıyla ilgili uyarılar yapıldı.

    İl Müftüsü Bayram Şahin'in cenaze namazını kıldırdığı törende, şehit Çiftçi'nin naaşı, helallik alınmasından sonra Isparta Şehitliğinde toprağa verildi.

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