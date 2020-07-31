Kurban Bayramı'nın ilk günü şehitliklerde duygu dolu anlar yaşandı. Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında dua etti.

Şehit aileleri, Kurban Bayramı'na buruk girdi.

Ankara Cebeci Şehitliği'nde Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretlerde yoğunluk oluştu.

Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında Kur'an okudu, dua etti, hüzünlü anlar yaşandı.

"BİZ ONLARA GELİYORUZ"

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2009'da oğlu Piyade Uzman Çavuş Salih Akyürek'i şehit veren Şuayip Akyürek, duygulu olduklarını ancak yine de "Vatan sağ olsun" dediklerini söyledi.

Her bayram aynı hüznü yaşadıklarını belirten Akyürek, "Her bayram geliyoruz. Onlar bize geleceğine biz onlara geliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Şehitliklerde hüzünlü bayram ViDEO

"PEYGAMBERİMİZİN KOMŞUSU"

Oğlu Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara'yı 2016'da Van Gürpınar'da şehit veren Sadık Kara da oğlunun, çatışmada nasıl hayatını kaybettiğini anlattı.

Her bayram oğlunun mezarı başına geldiklerini ve dua okuduklarını aktaran Kara, ellerinden başka bir şey gelmediğini ifade etti. Sadık Kara, şunları kaydetti:

"Allah'ın takdiri. Cenab-ı Allah'ım onun alnına da bunu yazmış. Ne yapalım, buna da şükür. Başka bir ölüm de olabilirdi ama ne mutlu, şehitlik her insana nasip olmaz. Peygamberimizden sonra geliyorlar, peygamberimizin komşusu."

ADANA

Adana Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Evlatlarının mezarı başında bayram geçiren aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur’un annesi Sevim Buğur, bayramın kendileri için buruk geçtiğini söyledi.

"EN SON 4 YIL ÖNCE KURBAN BAYRAMI'NI BERABER GEÇİRDİK"

Sürekli oğlunun mezarını ziyaret ettiğini, bayramlarda da onun yanına geldiğini dile getiren anne Buğur, "Hep üzgünüz. Konuşacak olsam bitmez. 4 yıl oldu oğlum şehit olalı. En son 4 yıl önce Kurban Bayramı'nı beraber geçirdik, daha da geçiremedik." dedi.

Anne Buğur, oğlu Enver'in üç oğlunun en küçüğü olduğunu kaydetti. Ağabey Mehmet Buğur da bayramın buruk geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece adı bayram işte. Bizim için çok zor. En son 4 yıl önce Kurban Bayramı arefesinde görmüştük. Ondan sonra bütün bayramlar, bütün günler zehir oldu bize. Kardeşimle ayrı bir muhabbetimiz vardı, zor, çok zor. Allah kimseye vermesin, yaşatmasın."





"BİR TARAFIMIZ YOK GİBİ"

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2016 yılında, yolu trafiğe kapatıp bazı araçları ateşe veren teröristlere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Ebubekir Durmuş'un babası Ahmet Durmuş da Buruk Mezarlığı'ndaki oğlunun mezarını ziyaret ederek dua etti.

Bütün şehit ailelerine sabır dileyen Durmuş, "Yaşayan ölü gibiyiz. Ayaktayız ama ölü gibiyiz. Bir tarafımız yok gibi. Her bayram buraya geliyorum. Bizim için yeme, içme, gezme, tozma bitmiştir." ifadelerini kullandı.