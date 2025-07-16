Serinlik Ucuza Geldi! A101’de 17 Temmuz’da Klima Alana 3 Taksit Fırsatı!

A101, 17-23 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Yaz aylarının ihtiyaçlarına ve eğlenceye yönelik geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken kampanyada, mutfaktan bakım ürünlerine, teknolojiden eğlenceye kadar birçok seçenek alıcısını bekliyor.

Bu dönemde tava ve tencerelerden piknik çantalarına, çocuk ve bebek şapkalarından beyaz eşyalara kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla satışta olacak.

Ayrıca, masa üstü fan, dikey süpürge ve koltuk-halısı yıkama makineleri ile temizlik kolaylaşırken, motosiklet ve bisiklet sevenlere de sürpriz fırsatlar sunuluyor.

Çocukların yaz aylarını daha eğlenceli geçirmesi için oyuncak çeşitleri de raflarda yerini alacak. Erkek bakım setleriyle kişisel bakım da unutulmadı.

Yaz mevsiminin ihtiyaçlarını karşılayacak bu zengin katalog, uygun fiyatları ve çeşitliliğiyle A101 mağazalarında ve online platformlarda tüketicilerle buluşacak.

İşte A101 17 Temmuz indirim kataloğu: