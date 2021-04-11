İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

BUZLANMA VE TİPİ NEDENİYLE GEÇİT ULAŞIMA KAPALI

Öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

130 YOLCU ÖĞRETMEN EVİ VE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.