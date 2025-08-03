Sıcaklık bu hafta da mevsim normalleri üzerinde: İstanbul az da olsa serinleyecek

Yurt genelinde son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsimi yaşanıyor. Son meteorolojik veriler, bunaltıcı sıcakların Ağustos ayında da devam edeceğini gösteriyor.

Sıcaktan bunalan İstanbullulara iyi haber: Perşembe gününden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmelerini paylaştı.

Çelik’in aktardığına göre, sıcaklıklar bu hafta birkaç derece artış gösterecek. Batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleriyle uyumlu veya yer yer 1-2 derece üzerinde seyrederken, doğu bölgelerde ise normallerin 3-4 derece üzerine çıkması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BÖLGESEL, SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Geçen haftaya kıyasla sıcaklıkların hissedilir biçimde düşeceğini ancak genel olarak halen mevsim ortalamasının üzerinde kalacağını belirten Çelik, yağışların ise alan olarak daralacağını söyledi:

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla yağış görülebilir. Ayrıca Toroslar çevresi, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli, yerel sağanaklar bekleniyor.

Çelik, üç büyükşehirde (Ankara, İstanbul ve İzmir) önümüzdeki üç gün boyunca yağış öngörülmediğini de belirtti.

Tahminlere göre;

Ankara'da en yüksek sıcaklık 33-34°C,

İstanbul'da 30-32°C,

İzmir'de ise 35-36°C seviyelerinde olacak.

İSTANBULLULAR, PERŞEMBE-CUMA SERİNLEYECEK

Tahminlere göre Perşembe'den itibaren İstanbullular biraz olsun serinleyebilir:

Perşembe ve Cuma günleri için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.