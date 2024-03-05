Sıcaklıklar 10 derece düşecek! 16 ile sarı ve turuncu alarm verildi Sıcaklıkların yurt genelinde yaklaşık 10 derece kadar düşmesiyle birlikte hafta boyunca yağışlar etkili olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 16 il için Meteoroloji'nin uyarısını hatırlattı.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde yağışların etkili olacağı bir haftaya girildi..



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunda sağanağın sebep olacağı olumsuz durumlara dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakan Yerlikaya: 16 ile uyarı verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Meteoroloji'nin tahmin raporuna dayanayarak şu paylaşımda bulundu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle;



- 2 ilimizde Turuncu Uyarı,

- 14 ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.



Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:

- Muğla

- Antalya



Sarı Uyarı verilen illerimiz:

Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman.



- Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.



- 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır.



Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.

AFAD'dan yurdun batısına sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi hesabından yapılan duyuruda ise şöyle denildi:

Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;



5 Mart Salı günü;



- Muğla'da genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli;



- Antalya'da il genelinde kuvvetli, doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli yer yer şiddetli;



- İzmir ve Aydın çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yerel kuvvetli, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli; gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



- Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

"Çarşambadan itibaren daha da süşecek olan sıcaklıklar kar getirecek"

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz da AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı bölgelerinde bu sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz şöyle dedi:

"Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz."

"Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek"

Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.

Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz." dedi.

İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.

İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.