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    Siirt kırsalında PKK'ya ait el bombası ve mühimmat bulundu

    Jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
    • AA
    • 04.05.2020 - 11:50
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    Siirt kırsalında PKK'ya ait el bombası ve mühimmat bulundu

    Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

    Siirt'in Eruh ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yanıkses köyü Çaçi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" gerçekleştirildi.

    EL BOMBASI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda kaya bloğuna gizlenmiş 2 el bombası, kütüklük, keskin nişancı tüfeğine ait 4 şarjör ve 25 mühimmat ele geçirildi.

    Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza edilirken, diğerleri olay yerinde imha edildi.

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