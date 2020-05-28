Siirt'te 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

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Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, menfeze yerleştirilen 2 EYP imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla sürüyor.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK'lıların Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

2 EYP İMHA EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda, terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 uzaktan komutalı mayın/EYP bulunarak, kontrollü olarak yerinde imha edildi.