Siirt'te devrilen zırlı araçtaki 8 asker yaralandı

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Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan zırhlı araçtaki 8 asker yaralandı.

Gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde, devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

BİR ASKERİN DURUMU AĞIR

Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.