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    Siirt'te devrilen zırlı araçtaki 8 asker yaralandı

    Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan zırhlı araçtaki 8 asker yaralandı.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 23:48
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    Siirt'te devrilen zırlı araçtaki 8 asker yaralandı

    Gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde, devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    BİR ASKERİN DURUMU AĞIR

    Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.

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