Siirt’te sağanak yağış sonrası sel
Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu. Sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
- 08.05.2022 - 00:23
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Damlı köyünde meydana gelenj olayda, aniden bastıran yağışlar sele neden olurken, sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
30 küçükbaş hayvan telef oldu
İHA'nın haberine göre hayvan sahibi Mahmut Epçever, 30’a yakın keçi ve oğlakların sele kapılarak telef olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.