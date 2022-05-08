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    Siirt’te sağanak yağış sonrası sel

    Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu. Sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
    • 08.05.2022 - 00:23
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    Siirt’te sağanak yağış sonrası sel

    Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Damlı köyünde meydana gelenj olayda, aniden bastıran yağışlar sele neden olurken, sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

    30 küçükbaş hayvan telef oldu

    İHA'nın haberine göre hayvan sahibi Mahmut Epçever, 30’a yakın keçi ve oğlakların sele kapılarak telef olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

    Siirt’te sağanak yağış sonrası sel #1

    Siirt’te sağanak yağış sonrası sel #2

    Siirt’te sağanak yağış sonrası sel #3

    Siirt’te sağanak yağış sonrası sel #4

    Siirt’te sağanak yağış sonrası sel #5


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