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    Şile'de aşırı hızlı motosikletli, ata çarptı

    Şile otoyolunda süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü, aniden yola atlayan arabanın bağlı olduğu ata çarptı. Feci kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 14:36
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    Şile'de aşırı hızlı motosikletli, ata çarptı

    İstanbul Şile otoyolunda süratli bir şekilde seyreden Serhat A.’nın önüne aniden arabaya bağlı at çıktı.

    Son anda atı fark eden genç sürücü frene bastı, ancak çarpışmadan kurtulamadı. Kaza sonucu at telef olurken, genç sürücüsü ise yaralandı.

    Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi.

    Şile'de aşırı hızlı motosikletli ata çarptı VİDEO

    KAZA SÜRÜCÜNÜN KASK KAMERASINA YANSIDI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Jandarma olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza ise kask kamerasına yansıdı.

    Şile'de aşırı hızlı motosikletli, ata çarptı #1

    Şile'de aşırı hızlı motosikletli, ata çarptı #2

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