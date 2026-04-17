Singapur modeli taksicilik nedir

İstanbul’da uzun süredir devam eden taksi sorunu, hem yolcular hem de sürücüler açısından çözüm bekleyen başlıca konular arasında yer alıyor.

Artan talep, hizmet kalitesi tartışmaları ve denetim eksikliği gibi problemler gündemdeki yerini korurken, çözüm arayışlarında dikkat çeken modellerden biri de "Singapur modeli taksicilik" oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı yeni dönem hedefleri kapsamında, bu işi dünyada en iyi yapan Singapur modelini örnek aldıklarını söyledi.

Geçmişteki eksiklerle yüzleşecek bilince sahip olduklarını ifade eden İTEO Başkanı Dalcı “Bu eksikleri gidermek adına, kendi teknolojik aplikasyonumuzdan meslek yasamıza, sosyal medya yönetiminden operasyonel hızımıza kadar yeni bir yapı kuruyoruz” dedi.

"HAVUZ SİSTEMİ OLUŞTURULACAK"

Dalcı “İstanbul’daki 20 bin 311 taksi, şu an yüzde 48 verimlilikle çalışıyor. Yani bir taksi, 100 kilometre yol yapıyorsa, bunun 52 kilometresi boştur. Verimliliği yüzde 48’den yüzde 90 seviyelerine çıkardığımızda, trafiğe tek bir yeni araç eklemeden 8 bin 531 yeni taksi sisteme girmiş gibi bir etki olacak. Sistemin mantığı şu şekilde işleyecek: İstanbul’daki tüm taksi durakları birbiriyle entegre bir yapıda çalışacak ve bir ‘havuz sistemi’ oluşturulacak. Örneğin Bostancı’dan yolcu alan bir taksi Kadıköy’e ulaştığında, trafikte boş dolaşmak yerine sistem tarafından en yakın taksi durağına yönlendirilerek sıraya dâhil edilecek. Böylece taksilerin boş dolaşma oranı azaltılacak, verimlilik artırılacak ve şehir trafiğine ek yük bindirmeden daha fazla yolcuya hizmet verilebilecek” ifadelerine yer verdi.

SİNGAPUR MODELİ TAKSİCİLİK:

Singapur modeli taksicilik, belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde işleyen, denetimi yüksek bir ulaşım sistemidir.

- Taksi sayısı ve çalışma düzeni merkezi olarak planlanır

- Taksimetre kullanımı zorunludur, fiyatlar şeffaf ve standarttır

- Gece, yoğun saat veya özel bölgeler için ek ücretler önceden belirlenir

- Sürücüler lisans almak ve eğitimlerden geçmek zorundadır

- Sürücü davranışları ve müşteri memnuniyeti düzenli olarak denetlenir

- Araçların yaşı, temizliği ve teknik durumu kontrol altında tutulur

- Taksiler mobil uygulamalar üzerinden kolayca çağrılabilir

- Nakit dışında kart ve temassız ödeme seçenekleri yaygındır

- Şikâyet ve denetim mekanizması hızlı ve etkilidir

- Kurallara uymayan sürücüler sistemden çıkarılabilir

