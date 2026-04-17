Tarih belli oldu: İki ile lapa lapa kar geliyor

Baharın sıcak yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde, uzmanlardan kışın henüz veda etmediğini hatırlatan bir uyarı geldi.

22-23 Nisan tarihlerini kapsayan yeni hava durumu raporlarına göre, Türkiye genelinde bahar havası bekleyenleri üzecek ani bir sıcaklık düşüşü kapıda.

Yapılan son tahminlere göre, özellikle iki ilimizde lapa lapa kar yağışının etkili olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından 22-23 Nisan tarihlerinde iki ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Hava Forum’a göre, Türkiye’nin en uğrak kayak merkezlerinden Kartepe ve Uludağ’da lapa lapa kar yağacak.