Abdulkadir Uraloğlu 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma hatlarını duyurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na günler kaldı.

Çocuklar, bayramın coşkusunu yaşamaya başlamışken, yetişkinler de eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin eseri olan egemenliği kutlayacak.

23 NİSAN'DA ULAŞIMDA ÜCRETSİZ OLAN HATLARI DUYURDU

Bu kapsamda resmi tatil olan 23 Nisan'da ise toplu taşımada da değişiklik olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım kararına ilişkin açıklama yaptı.

"BAKANLIĞA BAĞLI KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek."