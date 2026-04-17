İzmir’de hasadı başladı: Kadınların geçim kaynağı oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılında hayata geçirilen “Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif” projesi kapsamında organik çileklerde hasat dönemi başladı.

İlk etapta yalnızca 3 kadın üreticiyle ve 6 dekar alanda başlatılan proje, geçen sürede önemli bir ivme kazandı.

2026 yılı itibarıyla projeye katılan kadın üretici sayısı 7’ye yükselirken, üretim yapılan alan da iki katına çıkarak 12 dekara ulaştı.

Projede yetiştirilen organik çilekler, doğal üretim yöntemleriyle elde edilmesi sayesinde hem iç pazarda hem de yerel tüketimde ilgi görmeye başladı.

Kimyasal girdi kullanılmadan üretilen ürünler, sağlıklı gıdaya olan talebin artmasıyla birlikte üreticilere ekonomik anlamda da katkı sağlıyor.

DHA’da yer alan habere göre, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, Tire’de çilek üretiminin kısa sürede önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, “Tire'de daha önce çilek üretimi yoktu. 2023 yılında 3 üreticimiz ile organik çilek üretimine başladık. 2026'da 7 üreticimizle devam ediyoruz. Çilek katma değerli bir ürün. Tire bölgesi süt ağırlıklı bir ilçemiz. 7 üretici örnek çilek bahçeleri kurdu. Çok da iyi gidiyor, üreticilerimiz çok memnun. Üreticilerimize çilekle ekstra bir katma değer sağladık. Sütün haricinde de bir şey üretilebileceğini gördüler. Çok fazla talep almaya başladık” dedi.

“KADINLAR GÜÇLENİYOR, TALEPLER ARTIYOR”

Projeye verilen desteğin süreceğini vurgulayan Akdoğan, kadın üreticilerin tarımdaki rolüne dikkat çekerek, “Bakanlık olarak fide de satış ve pazarlamada desteklerimiz devam edecek. Üretime katkıya devam ediyoruz. Kadınlar bizim için çok önemli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birçok sektörde kadınlara öncelik veriyoruz. Tek ürün çeşidiyle çalışmıyoruz. Ürün çeşidini artırmaya çalışıyoruz. Bunlar da kadın üreticiler için farklı oluyor. Güçleniyorlar ve talepleri artıyor. Bu da bize bir güç veriyor” ifadelerini kullandı.

“ÇİLEK ÜRETİMİ HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ”

Karateke köyünde yaşayan üretici Nazmiye Öztürk ise projeye katıldıktan sonra yaşadıkları değişimi anlattı.

Öztürk, “1 dekarla başladık. Köyümüzde hiç çilek üretimi yoktu. Ovamızda ilk defa çilek ektik, çok güzel bir sezon geçirdik. Kadın üreticilere örnek olduk. Köyümüzdeki kadınlar çilek üretimi yapmak için yol göstermemi istiyorlar. Bu taleplere çok mutlu oluyorum. Her geçen sene bir dekar daha arttırdık. Bu sene 4 dekar tarlamız var. Kadınlar üretimde olmalı. Ben yıllarca hayvancılıkla uğraştım. Keşke daha önceden başlasaydım, çilek üretimi çok zevkli. Organik yaptığımız için de ayrı bir güzelliği var. Çilek 4 yıl önce hayatımızı değiştirdi. Bu işi yaptığımız için çok mutluyuz. Kadınlara bu işi yapmaları tavsiye ederim. Biz 1 dekarla başladık, 1 dekar tarlası olan her kadın denesin” diye konuştu.