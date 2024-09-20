Sınır şehri Kars'ta KBRN tatbikatı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikelere karşı düzenlenen geniş çaplı bir saha tatbikatı yapıldı.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda giderek artan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) riskine karşı hem sağlık personelini hazır tutmak hem de vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bu bağlamda düzenlenen çeşitli tatbikatlar devam ediyor.

KARS'TA "KBRN" TATBİKATI

Sınır şehri Kars'taki, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde, KBRN tehlikelere karşı düzenlenen geniş çaplı bir saha tatbikatı başarıyla tamamlandı.

OLASI TEHLİKE SENARYOLARINA MÜDAHALE

Bu tatbikatta, olası tehlikeli senaryolara yönelik müdahale kabiliyetleri test edilirken, sağlık ekibinin koordinasyon ve kriz yönetimi becerileri de gözler önüne serildi.