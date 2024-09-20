Sınır şehri Kars'ta KBRN tatbikatı

AA & Ensonhaber
Son yıllarda giderek artan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) riskine karşı hem sağlık personelini hazır tutmak hem de vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bu bağlamda düzenlenen çeşitli tatbikatlar devam ediyor.
KARS'TA "KBRN" TATBİKATI
Sınır şehri Kars'taki, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde, KBRN tehlikelere karşı düzenlenen geniş çaplı bir saha tatbikatı başarıyla tamamlandı.
OLASI TEHLİKE SENARYOLARINA MÜDAHALE
Bu tatbikatta, olası tehlikeli senaryolara yönelik müdahale kabiliyetleri test edilirken, sağlık ekibinin koordinasyon ve kriz yönetimi becerileri de gözler önüne serildi.
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