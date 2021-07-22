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    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu

    Bayramda turist akınına uğrayan Sinop'ta yollar çileye dönüştü. Yüzlerce araç şehre girebilmek için 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 21:34
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 22:21
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    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu

    Sinop, Kurban Bayramı tatili nedeniyle son zamanları en hareketli günlerini yaşıyor.

    Turistler ve günübirlik şehre gelenler nüfusu bir hayli artırdı. Şehirde kafe ve restoranlar tıklım tıklım hale gelirken, turistik bölgelerdeki kalabalık ve yollardaki yoğunlukta dikkat çekiyor.

    BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

    Şehir bayramın üçüncü gününe de yoğun bir şekilde başladı. Şehre gelenler ve kentin yerlileri günü sahil bölgelerinde geçirdi. Şehre gelişler akşam 6 sıralarında dahi şehre gelişlerin olduğu görüldü. Bu saatlerde Sinop’tan ayrılış istikametinde yollar boşken, giriş istikametinde ise uzun araç kuyruğu meydan geldi.

    3 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

    Fatih Caddesi Bostancılı 18.Sokak mevkisinden İl Emniyet Müdürlüğü önüne oradan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mevkisine devamında Cumhuriyet Caddesi ve Sakarya Caddesi’ne kadar uzanan 3 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Yüzlerce araç şehre yürüyüş hızında ilerleyebildi.

    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu #1

    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu #2

    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu #3

    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu #4

    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu #5

    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu #6

    Sinop’ta 3 kilometrelik araç kuyruğu #7

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