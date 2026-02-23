Sinop’ta baharın habercisi zılbıt tezgâhlarda

Bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen zılbıt otu, Sinop'un Erfelek ilçesinde, sabahın erken saatlerinde köylüler tarafından toplanarak kent merkezindeki köylü pazarına getiriliyor. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen ot, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Sinop ve Zonguldak çevresinde yaygın olarak yetişen zılbıt, yörede farklı tariflerle sofralara taşınıyor. En çok tercih edilen tüketim şeklinin ise soğanlı ve yumurtalı kavurma olduğu belirtiliyor.

HEM LEZZETLİ HEM ŞİFALI

Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu ifade edilen zılbıtın, geleneksel halk inanışına göre birçok faydası bulunuyor. İdrar ve balgam söktürücü özelliği olduğu, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi geldiği, iltihap ve enfeksiyonlara karşı destekleyici etkiler sunduğu aktarılıyor.

Ayrıca süt artırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü özellikleriyle bilinen zılbıtın, soğuk algınlığına karşı da tüketildiği belirtiliyor. Lapası ise yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmasıyla tanınıyor.

"ESKİ ÇAĞLARDA ASKERLERE VERİLİRDİ"

Yöre halkı arasında zılbıtın cesaret verdiğine dair rivayetler de bulunuyor. Anlatımlara göre, eski dönemlerde savaşa giden askerlere güç ve moral vermesi amacıyla tüketildiği ifade ediliyor.

Baharın gelişiyle birlikte tezgâhlarda yerini alan zılbıt, hem lezzeti hem de şifalı yönleriyle Sinopluların sofralarını süslemeye devam ediyor.