82 kişinin hayatını kaybettiği Batı Karadeniz’deki sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen Çayağzı Köprüsü'nün yıkılış anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketi; Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde toplamda 82 can aldı.

228 kişinin yaralandığı felaket sonrası 16 kişi için ise kayıp başvurusu yapıldı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın afet bölgesi ilan edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli sel baskınlarından bir tanesi olduğunu ifade etti.

Büyük acının yaşandığı o güne dair yeni bir görüntü ortaya çıktı.

KÖPRÜNÜN YIKILIŞI KAMERADA

Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılış anı, saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşın köprünün yakınlarında bulunan vatandaşları "Köprü yıkılıyor, uzaklaşın" diyerek uyardığı da kameraya yansıdı.

Köprünün bir bölümü saniyeler içinde azgın sel sularına kapıldı.

Sinop’taki Çayağzı Köprüsü'nün yıkılma anı kamerada VİDEO

