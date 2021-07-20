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Şırnak Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

Şırnak Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cizre'de 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.