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    Şırnak Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cizre'de 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 19:00
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    Şırnak Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı

    Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.

    49,1 DERECE İLE REKOR KIRDI

    İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi.  Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi.

    ŞU ANA KADAR TÜRKİYE'DE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SICAKLIK

    Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

    Şırnak Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı #1


    Şırnak Cizre, 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı #2

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