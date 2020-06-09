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    Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Silopi ve Arıcak'ta düzenlenen operasyonlarda teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 09.06.2020 - 08:46
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    Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla teröre ve teröristlere darbe indirilmeye devam ediliyor.

    Bu kapsamda Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

    İçişleri Bakanlığı, jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    ŞIRNAK VE ELAZIĞ'DA OPERASYON

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Silopi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

    Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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