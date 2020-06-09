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- Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
- AA
- 09.06.2020 - 08:46
Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla teröre ve teröristlere darbe indirilmeye devam ediliyor.
Bu kapsamda Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı, jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
ŞIRNAK VE ELAZIĞ'DA OPERASYON
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Silopi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.