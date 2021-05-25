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Şırnak’ta ilk tenis turnuvası yapıldı

Şırnak’ta ilk tenis turnuvası yapıldı

Yaraların sarıldığı kentte PKK tarafından hasara uğrayan konutlar yeniden inşa edilirken, bir yandan da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen tenis turnuvaları yapılmaya başladı.