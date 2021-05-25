Şırnak’ta ilk tenis turnuvası yapıldı
- AA
- 25.05.2021 - 21:53
- Güncelleme : 25.05.2021 - 22:10
Şırnak’ta 14 ilden 139 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası" final müsabakası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla yapıldı.
CUDİ DAĞI MANZARALI TENİS KORTU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2’si kapalı, 2’si açık, 4 tenis kortunda mücadele eden sporcularla bir araya gelerek başarılarda bulundu.
İLK TENİS TURNUVASI YAPILDI
14 ilden 139 sporcunun katılımıyla 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’ final müsabakası gerçekleştirildi.
"CUDİ DAĞI ETEKLERİNDE ARTIK RAKET SESİ YANKILANIYOR"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, turnuva hakkında "Cudi Dağı eteklerinde artık tenis raketlerinin sesi yankılanıyor" ifadesini kullandı.
Şırnak’ta ilk tenis turnuvası yapıldı VİDEO
PKK TARAFINDAN YAKIP YIKILAN BÖLGELERDE YARALAR SARILIYOR
Öte yandan Şırnak'ta, terör örgütü PKK tarafından yakıp yıkılan bölgelerde çevre düzenlemelerine devam ediliyor. Bölgede tespit edilen hasarlı evlerde inşa çalışmaları sürerken, maddi kayıplar devlet tarafından tek tek gideriliyor.
MAĞDUR VATANDAŞLAR YENİ EVLERİNE KAVUŞUYOR
Bu kapsamda kentteki mağdur vatandaşlar için hayata geçirilen 1.156 konut projesinde sona gelindi. Terör olayları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Şırnaklılar, yeni evlerine dönmeye başladı.