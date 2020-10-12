Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı
Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 23 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 12.10.2020 - 14:15
Şırnak'ta, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce, 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla olmak üzere 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.