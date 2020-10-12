Dolar
7.8649
0.1081%
Euro
9.2805
-0.1441%
Altın
1925.28
-0.2543%
Borsa
1179.42
1.1769%
G. Altın
486.792
-0.1777%
Bitcoin
88750.64
2.0187%
EXEN Coin
12.90
-0.80%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

    Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 23 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 14:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

    Şırnak'ta, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce, 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

    Operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla olmak üzere 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şırnak ta terör operasyonu: 23 gözaltı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir