Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 23 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce, 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla olmak üzere 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



