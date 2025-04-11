DHA

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü yakınlarında inşa edilen sokak hayvanları toplama ve yaşam merkezi, 100 dönümlük bir alan üzerine kurularak, kentteki tüm sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu üstlenecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Birol Ekici ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Aktaş ve beraberindekileri, Kaymakam Cihat Koç ve Vali Yardımcısı Talha Altuntaş karşıladı.

Şu an 50 dönümlük bir bölümü tamamlanan merkezin içinde, idari bina, kısırlaştırma merkezi, veterinerlik hizmetleri bölümü ve 4 adet köpek maması üretim makinesi gibi önemli alanlar yer almakta. Ayrıca güvenlik amacıyla alanın çevresi demir çitlerle çevrilmiş durumda. Merkezde şu an 67 sokak köpeği barındırılmakta ve il genelindeki tüm sahipsiz hayvanlar bu alanda toplanarak tedavi edilecek. Merkeze getirilen hayvanlar, öncelikle sağlık taramasından geçirildikten sonra kısırlaştırılacak ve doğal yaşam alanlarında uygun koşullarda yaşamaya devam edecekler.

"ŞIRNAK'TAKİ TÜM SOKAK HAYVANLARINA HİZMET VERECEK"

Ziyaret sonrası açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, belediyeler ve il özel idarelerinin sahipsiz hayvanlar için barınak kurma ve bakım hizmetlerini yerine getirdiğini belirtti. Türkiye genelinde 51 ilde bu çalışmaların devam ettiğini, valiliklerin de sürece aktif katılım sağladığını ifade etti.

Aktaş, Şırnak’taki tesisin büyük ölçüde tamamlandığını ancak inşaatın devam ettiğini belirterek, mevcut 50 dönümlük alanın ardından ikinci etapta, 50 dönümlük doğal yaşam alanının da inşa edildiğini söyledi. Aktaş, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tesis tamamlandığında, Şırnak’taki tüm sahipsiz sokak hayvanlarına yetecek büyüklükte bir merkez kazandırılmış olacak" şeklinde konuştu.