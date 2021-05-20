Şırnak'ta turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin turuncu kategorideki Hatip Kılıç olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 1.000.000 milyon TL’ye kadar ödülle “Turuncu” kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç’ın öldürüldüğünü açıkladı.

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2021-32 operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL’ye kadar ödülle ’Turuncu’ kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir” denildi.