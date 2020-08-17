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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 gözaltı

Terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında Şırnak'ta, operasyon düzenlendi. Emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.