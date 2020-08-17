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    Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 gözaltı

    Terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında Şırnak'ta, operasyon düzenlendi. Emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 17.08.2020 - 17:14
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 17:14
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    Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 gözaltı

    Şırnak'ta, terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ve kaçakçılığa müsaade edilmiyor.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10-16 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde çalışma yaptı.

    45 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli yakalanırken, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve tıbbi ilaç, 760 paket kaçak sigara, 48 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

    42 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM

    Gözaltına alınan şüphelilerden 42'si hakkında yasal işlem yapıldı.

    1 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, birinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Şırnak ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 gözaltı #1

    Şırnak ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 45 gözaltı #2

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