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    Şişli'de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı

    Şişli Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için sıraya giren vatandaşlar artan vaka sayısını adeta unuttu.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 20:47
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 21:15
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    Şişli'de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı

    İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre konser, toplantı gibi toplu organizasyonlara girişlerde HES kodu belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştı.

    200 METRELİK KUYRUKTA ÖNLEMLER UNUTULDU

    Akşam saatlerinde ise Şişli Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek konser öncesinde de 200 metreyi geçen kuyruğun, artan vaka sayısını unutturduğu görüldü.

    KONSER ÖNCESİNDEN KUYRUĞA GİRDİLER

    Konserin başlama saatinden önce sıraya giren vatandaşların birçoğunun maske kullanımına dikkat etmediği, sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

    Şişli'de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı VİDEO

    Şişli de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı #1

    Şişli de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı #2

    Şişli de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı #3

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