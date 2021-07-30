Şişli'de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı

Şişli'de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı

Şişli Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için sıraya giren vatandaşlar artan vaka sayısını adeta unuttu.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre konser, toplantı gibi toplu organizasyonlara girişlerde HES kodu belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştı.

200 METRELİK KUYRUKTA ÖNLEMLER UNUTULDU

Akşam saatlerinde ise Şişli Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek konser öncesinde de 200 metreyi geçen kuyruğun, artan vaka sayısını unutturduğu görüldü.

KONSER ÖNCESİNDEN KUYRUĞA GİRDİLER

Konserin başlama saatinden önce sıraya giren vatandaşların birçoğunun maske kullanımına dikkat etmediği, sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

Şişli'de konser için sıraya girenler, önlemleri hiçe saydı VİDEO