Sivas’ta 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

İHA

Sivas’ta iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Sivas’ta termometreler, sabah saatlerinde eksi 10 dereceyi gösterdi.

Soğukların etkili olduğu kentte dev buz sarkıtları oluştu.

BUZ SARKITLARININ BOYU 3 METREYİ BULDU

Tarihi Behrampaşa Hanı’nda 3 metreyi bulan dev buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürdü. Tarihi kent meydanında bulunan Buruciye Medresesi'nde de buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.

"SİVAS İÇİN NORMAL BİR SOĞUKLUK"

Ali Kalendar, buz sarkıtlarının 3 metreyi bulduğunu ifade ederek, “Kar çok yağdı. Buz sarkıtları 3 metreyi buldu. Havalar çok soğuk. Sivas için normal bir soğukluk. Sivas’ta hava bundan sonra böyle geçer. Sivas’ta kış kışlığını belli eder. Ben üşümüyorum, biz alışkınız. Bu buz sarkıtları 3 metre var şu an.” dedi.