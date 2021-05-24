Sivas'ta yaşayan hayvansever Gül Dursun, kayıp olan 'Tostos' isimli kedisini, patileri ve kuyruğu kesik halde ölü buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çayyurt Mahallesi 17'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, evinin bodrumunda yaklaşık 50 sokak kedisine bakan evli 3 çocuk annesi Gül Dursun, dün veterinere götürmek için 5 aylık 'Tostos' isimli kedisini almak istedi.

PATİLERİ VE KUYRUĞU KESİLMİŞ KEDİ, ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kediyi diğerlerinin arasında bulamayan Dursun, çevrede aramaya başladı. Dün saatlerce aramasına rağmen Dursun, kediyi bulamadı. Bugün ise akşam saatlerinde evinin yakınlarında yerde patileri ve kuyruğu kesik halde kedinin ölüsünü buldu. Şok yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Dursun, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Sivas'ta bir hayvansever kayıp kedisini patileri ve kuyruğu kesik halde ölü buldu VİDEO

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"BU BİR CANİLİK"

Büyük üzüntü yaşayan Gül Dursun, "Gönüllü olarak sokak kedilerine bakıyordum. Markete gittim. Gelirken baktım ki kedim burada yatıyor. Kuyruğunu ve patilerini kesip öldürmüşler. Bu bir canilik. Bu bana karşı bir tehdit mi bilemiyorum. 50 tane kedim var, onlar için çok korkuyorum. Hepsi de insanlara çok yakın. Eğer onlara da böyle bir şey olursa ben ne yaparım. Patilerini, kuyruğunu ve sırtını kesmişler. Çok kötü bir manzaraydı. Çok kötü bir duygu. İlk defa başıma geliyor. Eceliyle öleni gömüyordum ancak bu durum çok farklı bir şey. Lütfen hayvanları sevsinler. Allah rızası için onlara dokunmasınlar. Onlar Allah'ın sessiz kullarıdır" dedi.

"EĞER BİZLE GAREZLERİ VARSA GELİP BİZİMLE KONUŞSUNLAR"

Hayvansever Özlem Akbulut ise (20), "Katledilen kedimizi devamlı olarak veterinere götürüyorduk. Dün de veterinere götürmek için gelip aradık ama bulamadık. Meğer hayvanın başına böyle bir iş gelmiş. Eğer bizlere karşı bir garezleri varsa dahi gelip bizimle konuşsunlar. Kedilerimizin patilerini kesip, onlara bu vicdansızlığı yaparak önümüze atmasınlar. Kamera kayıtları incelenecek, kimin ya da kimlerin yaptığı öğrenilecek. Kim olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.





















