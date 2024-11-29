Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

Termometrelerin sabah saatlerinde eksi 10 dereceyi gösterdiği kentte, Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

GÖLDEKİ BUZ KALINLIĞI 3 SANTİMETREYİ BULDU

Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Kesin korunacak hassas alan' olarak belirlenen Hafik Gölü'nde buz kalınlığı, yer yer 3 santimetreyi buldu.

Kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki ise buz tutan gölün yüzeyinde görüntülendi.

GÖRSEL ŞÖLEN

Öte yandan gölün buz tutmayan kısımlarında toplanan yüzlerce sakar meke kuşları, görsel şölen oluşturdu. Buz tutan göl havadan drone ile görüntülendi.

"HİSSEDİLEN SOĞUKLUK DAHA FAZLA"

İlçe sakinlerinden Çetin Karabasar, hissedile soğukluğun daha fazla olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Bulunduğumuz yer Sivas'ın Hafik gölü. Manzaramız çok güzel. Şu doğallığı ve doğal manzarayı herkesin görmesini isteriz. Şu anda bile çok soğuk. Gecemiz zaten soğuk geçiyor. Eksi 10-15'leri görüyoruz.



Telefonlarımız eksi 10 diyor ama hissedilen soğukluk daha da fazla. Soğuktan dolayı gölümüz donmuş durumda. Etrafımızda ki tesisler ister istemez kapalı. Geçen seneye göre bu yıl kış erken geldi. Barajlarımızda neredeyse su kalmadı.