Sivas'ta Kangal köpeklerinin kovaladığı vaşak, ağaca tırmandı Hafik ilçesinde Kangal köpeklerinin takip ettiği nesli tükenme tehlikesindeki ‘vaşak’ ağaca çıkarak kurtuldu.

DHA

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Topçuyeni köyü kırsalında sürü otlatan bir çobanın Kangal köpekleri, arazide bir vaşak gördüklerinde aniden hareketlendi.

Köpeklerden kaçan vaşak, ağaca tırmandı

Vaşağı fark eden köpekler, hemen peşine düşerek onu kovalamaya başladı. Ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, koşarak bir ağaca tırmandı.

Çobanlar köpekleri uzaklaştırınca vaşak kaçtı

Köpekler, bir süre ağacın altında bekleyerek vaşağın inmesini gözlemledi. Ancak çobanlar tarafından köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından vaşak, ağaçtan inerek bölgeden hızla uzaklaştı.

Bu olay, çobanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve o anlar kısa sürede yayıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)