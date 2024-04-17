Sivas'ta Kangal köpeklerinin kovaladığı vaşak, ağaca tırmandı

DHA
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Topçuyeni köyü kırsalında sürü otlatan bir çobanın Kangal köpekleri, arazide bir vaşak gördüklerinde aniden hareketlendi.
Köpeklerden kaçan vaşak, ağaca tırmandı
Vaşağı fark eden köpekler, hemen peşine düşerek onu kovalamaya başladı. Ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, koşarak bir ağaca tırmandı.
Çobanlar köpekleri uzaklaştırınca vaşak kaçtı
Köpekler, bir süre ağacın altında bekleyerek vaşağın inmesini gözlemledi. Ancak çobanlar tarafından köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından vaşak, ağaçtan inerek bölgeden hızla uzaklaştı.
Bu olay, çobanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve o anlar kısa sürede yayıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış